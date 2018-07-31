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В Орле продолжаются работы по благоустройству

Скверы «Орлята» и «1000 и 1 мелочь», а также Тургеневский бережок, планируют благоустроить до празднования Дня города. Работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации г. Орла.

В сквере «Орлята» подготовительные работы завершены на 85%. Ведется обустройство цветников. До 5 августа здесь будут завершены общестроительные работы.
 
В сквере «1000 и 1 мелочь» полностью завершены подготовительные работы. До 5 августа планируют установить 14 комплектов скамеек и урн.
 
На Тургеневском бережке на 80% завершены подготовительные работы. Полностью обустроен плиткой постамент памятника И.С. Тургеневу. В ближайшее время планируют установить 7 комплектов скамеек и урн и провести земляные работы.
 
В сквере «Юность» работы почти завершены, подготовлено 85%. Обустроено бетонное основание фонтана, проведены все инженерные работы. На этой неделе планируют приступить к отделке чаши фонтана гранитом.
 
В парке Ботаника на 80% завершены подготовительные работы.
 
Общественные территории входят в программу благоустройства врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова «Наш дом: комфортная среда». Также в программу включено благоустройство 211 дворовых территорий, из них 73 в Орле и 138 в других городах и населённых пунктах Орловщины.



Орловское Информбюро
30 июля 2018 года

 


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