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Сегодня в Орле вручили награды тем, кто внес свой вклад в развитие и процветание области

Награды по праву получили те, кто ковал победу в гуще событий времен Великой Отечественной войны. Зал приветствовал их стоя, аплодисменты не стихали.

Свою медаль с дипломом получил и школьник Кирилл Усачев. Он проявил мужество, не растерялся в трудную минуту и спас утопающего друга.

Семеро работников культуры получили памятную медаль «200-летие Ивана Сергеевича Тургенева». Двум орловцам присвоили звания Заслуженный работник ЖКХ и заслуженный врач Российской Федерации.