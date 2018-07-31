Сегодня в Орле вручили награды тем, кто внес свой вклад в развитие и процветание области

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вторник
31.07.2018
1:39:49
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Сегодня в Орле вручили награды тем, кто внес свой вклад в развитие и процветание областиВпервые были вручены юбилейные медали 75-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
Награды по праву получили те, кто ковал победу в гуще событий времен Великой Отечественной войны. Зал приветствовал их стоя, аплодисменты не стихали.
Свою медаль с дипломом получил и школьник Кирилл Усачев. Он проявил мужество, не растерялся в трудную минуту и спас утопающего друга.
Семеро работников культуры получили памятную медаль «200-летие Ивана Сергеевича Тургенева». Двум орловцам присвоили звания Заслуженный работник ЖКХ и заслуженный врач Российской Федерации.
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