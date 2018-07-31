Новости версия для печати Глава Орловской области встретился с делегацией Социалистического народного фронта Литвы Делегация Социалистического народного фронта Литвы во главе с председателем партии Гедрюсом Грабаускасом прибыла в Орловскую область, где примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.



С литовскими гостями встретился врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Вместе они посетили Глазуновский историко-краеведческий музей, осмотрели экспозицию, посвящённую памятной дате, и обсудили вопросы развития сотрудничества. Андрей Клычков поблагодарил членов Социалистического народного фронта за большую работу по защите прав русскоязычного населения Литвы, популяризации русского языка и культуры, а также за взвешенную позицию партии в отношении советской истории. «Общая история должна нас объединять, а не разъединять. Победа в Великой Отечественной войне, разгром фашистской Германии, освобождение Европы были завоёваны советским народом, для которого вопрос национальных различий никогда не стоял на первом месте. Эту общую историю нужно не только помнить, уважать и хранить. На её основе должно строиться сотрудничество», - заявил Андрей Клычков. Глава региона отметил, что сегодня Литва и Орловская область могли бы наладить конструктивное взаимодействие и в экономической, и в социальной сфере. Однако этому препятствуют политические условия. Поэтому, по мнению главы области, сейчас необходимо поддерживать и укреплять культурные связи. «Политические веяния недолговечны и переменчивы. Прочный фундамент сотрудничества можно обеспечить только за счёт народной дипломатии, человеческих связей, - заявил Андрей Клычков. Он предложил представителям Социалистического народного фронта Литвы поддерживать контакты с общественными организациями и учреждениями культуры Орловской области на постоянной основе, а в год 200-летия И.С. Тургенева организовать дополнительные мероприятия в честь творчества писателя, которые будут интересны жителям Литвы.





Орловское Информбюро

31 июля 2018 года







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