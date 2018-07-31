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Минувшая ночь в Орловской области не обошлась без погибших в ДТП

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В двух авариях пострадали люди. Один человек погиб.

В ночь на 31 июля, водитель автомобиля Газель следуя по автодороге М-2 «Крым» в направлении г. Орла, в районе 347 км допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль Вольво с полуприцепом. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. Водитель автомобиля Газель скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой медицинской помощи.
 
На автодороге Красный Октябрь - Домны, водитель автомобиля «Ока» не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Новодеревеньковскую районную больницу. 
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
31 июля 2018 года

 


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