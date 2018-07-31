Новости версия для печати От договоренностей к практическому этапу Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с президентом Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Артемом Чайкой.



На встрече обсуждалась реализация соглашения о сотрудничестве правительства Орловской области с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей, что позволит региону эффективно развивать промышленный и аграрный потенциал, выйти на международный рынок и привлечь новых инвесторов. Также ключевым предметом партнерства является использование потенциала Международного Конгресса для осуществления мониторинга орловских дорог с использованием инновационного отечественного оборудования, не имеющего мировых аналогов. «Отрадно, что за сравнительно короткий промежуток времени мы смогли перейти к практическому этапу реализации достигнутых договоренностей, что вперед движемся в очень уверенном темпе», - подчеркнул Андрей Клычков. По словам главы региона, заявленные совместные проекты получили широкую поддержку и одобрение граждан. «От любой общественной организации ждут не деклараций, а конкретных дел, - заявил президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка. – Наш технологический партнер готов презентовать в Орловской области новейшую систему мониторинга качества дорог, которую сегодня мы увидим в действии. Она усилит проект «Губернаторский контроль», обеспечит экономию бюджетных средств, их эффективное и рациональное использование». Глава области отметил, что такое партнерство, в частности пилотное исследование дорог, увеличит шансы Орловщины принять участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

31 июля 2018 года







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