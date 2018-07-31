Семь жителей Орловщины получили ключи от новых автомобилей

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вторник
31.07.2018
12:23:30
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Семь жителей Орловщины получили ключи от новых автомобилейПравда, повод для таких подарков не радостный. Все они когда-то были травмированы на производстве.
Многим такой вид государственной поддержки помогает вести активный образ жизни, а некоторым даже вернуться к работе. Машины оборудованы с учетом особенностей здоровья и физических возможностей каждого получателя.
Вручение автомобилей пострадавшим на производстве проводится ежегодно. В этом году Фонд социального страхования РФ приобрел для орловцев автомобили «Лады Granta» стоимостью более 460 тысяч рублей. Общая цена контракта составила 3,5 млн рублей.
Всего Орловское региональное отделение Фонда социального страхования выдало более 190 автомобилей.
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