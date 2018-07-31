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вторник
31.07.2018
12:23:24
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Часть домов в Орле останется без света и горячей воды
По информации диспетчера «Орёлоблэнерго», сегодня до 16:00 будет отключено электроснабжение частного сектора по улице Орелстроевская и переулку Дарвина.
До 16:30 отключение электроэнергии ожидает потребителей по улице Пролетарская гора в домах 1, 3, 5, 7 и 11.
По сообщению ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», ожидается отключение горячего водоснабжения до 17:00 1 августа по улице Машиностроительная в домах 1, 3 и 5.
До 17:00 3 августа по улице Комсомольская в доме №65, по улице Паровозная в домах 58, 60, 62 и 97, по улице Высокая – 1 и переулку Светофорный в домах 2 и 4.
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