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И вновь трагедии на воде

В пруду деревни Маслово Новосильского района из воды достали тело мужчины 1949 года рождения. Еще один человек утонул в Видовском водохранилище в деревне Юдинке Покровского района.

Оба места не были официально оборудованы для купания.