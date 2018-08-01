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среда
1.08.2018
16:19:18
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Сегодня в орловской библиотеке им. Пушкина откроется выставка «Чеканка по стали»На выставке будут представлены работы на тему Великой Отечественной войны, выполненные студентами Орловского художественного училища и их педагогом Глебом Козловым. Впервые широкому зрителю будет представлен триптих «И один в поле воин».
Он посвящен нашему земляку Николаю Сиротинину. 19-летнему парню, который в одиночку, ценой собственной жизни, 17 июля 1941 года остановил целую танковую колонну армии Гудериана.
Над триптихом Глеб Козлов трудился несколько лет.
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