Новости версия для печати Сегодня в орловской библиотеке им. Пушкина откроется выставка «Чеканка по стали» На выставке будут представлены работы на тему Великой Отечественной войны, выполненные студентами Орловского художественного училища и их педагогом Глебом Козловым. Впервые широкому зрителю будет представлен триптих «И один в поле воин».



Он посвящен нашему земляку Николаю Сиротинину. 19-летнему парню, который в одиночку, ценой собственной жизни, 17 июля 1941 года остановил целую танковую колонну армии Гудериана. Он посвящен нашему земляку Николаю Сиротинину. 19-летнему парню, который в одиночку, ценой собственной жизни, 17 июля 1941 года остановил целую танковую колонну армии Гудериана. Над триптихом Глеб Козлов трудился несколько лет.





Татьяна Тимохина

1 августа 2018 года







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