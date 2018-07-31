Новости версия для печати

Школьные долги заставили депутатов Орла прервать свои летние каникулы

О том, что счета городских школ заморожены, сообщил начальник финансово-экономического управления администрации Орла Игорь Краличев. Долги за питание, услуги ЖКХ, охрану. Речь идет о десяти подведомственных учреждениях, в том числе о детских садах и школах. А между тем, до начала учебного года остался месяц.

Чтобы решить вопрос, мэрия вышла с предложением взять коммерческий кредит на 102 млн. рублей. Также средства предлагается направить управлениям культуры и соцподдержки.

Идея «спасительного» кредита понравилась не всем депутатам. Но после жарких дискуссий, поправки в бюджет депутаты всё же приняли большинством голосов.