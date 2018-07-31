Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Звонок» с каникул. Школьные долги заставили депутатов Орла прервать отдых. Сегодня состоялась внеочередная сессия. - Вода не прощает ошибок. За день список утонувших пополнился сразу двумя именами. - Конечная остановка - Орел. В областной центр начали доставлять московский транспорт. - Традиция «школьного самбо» будет заложена в нашей области. На первый в истории турнир ждут команды из 25 стран.



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Вести-Орёл

31 июля 2018 года







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