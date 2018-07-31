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В Орел доставили первый московский троллейбус

До конца недели будут доставлены еще четыре единицы транспорта. Сегодня специалист городской администрации выехал в Москву, чтобы составить акт приемки еще на два троллейбуса.

По информации заместителя начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи Дмитрия Паничкина, всего в Орел поступит 20 низкопольных автобусов большой вместимости, 15 трамваев и 13 троллейбусов: пять стандартных и восемь с «гармошкой».

К концу недели в город перевезут все стандартные троллейбусы, а на следующей неделе займутся транспортировкой троллейбусов с «гармошкой».