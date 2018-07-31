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Сегодня в Орле дан старт проекту «Мониторинг дорог Орловской области сканером Кондор»

Это оборудование проверяет качество асфальта на дорогах, с использованием самых современных технологий. Сегодня состоялся совместный рейд «Губернаторского контроля» для проведения исследований дорожных покрытий.

Губернаторский контроль – проект, который позволяет быстро выявить проблемы при проведении работ, и оперативно решать вопросы прямо на месте. Один из самых актуальных вопросов – дороги. Две недели назад было принято решение о сотрудничестве с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. 
Артем Чайка, президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей: «Сегодня наш партнер готов презентовать новейшую систему контроля мониторинга дорог. Сегодня мы увидим её в действии».
Подписав протокол, рабочая группа отправилась на улицы Орла. В самом центре города, их уже ждала новая современная лаборатория. Она приехала по приглашению «Губернаторского контроля». 
 
В составе лаборатории три машины. С их помощью в короткие сроки можно проверить микротрещины покрытия, интенсивность и келейность дороги. Рентген-машина, например, может просветить участок до 10 метров вниз. А для того чтобы проверить сцепление с трассой и качество асфальта достаточно завести комплекс расчета скорости. В целом лаборатория анализирует порядка двадцати одного показателя. Она так же позволяет проверять как новые дороги, так и те, что служат не первый год. 
 
Систему протестировали на трех магистралях на Московской и Комсомольской улицах, и на Наугорском шоссе. Обработка данных с оформлением результата займет 4 дня. Результаты будут использованы правительством Орловской области в подготовке документации для вхождения в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Орловская область пока не вошла в этот проект, однако, по мнению Андрея Клычкова регион – один из крупнейших транспортных узлов в центральной части России. Для Орловщины развитие дорожной сети – принципиальный вопрос. Численность населения не должна быть единственным критерием для вхождения в проект. Транспорт является одной из системообразующих отраслей области и связан со всеми элементами экономики и социальной сферы.
 
Новая лаборатория позволит проверять дороги без выемок в асфальте. Ведь зачастую они, оставаясь незаделанными, разрастаются в большие ямы. Ну а водителям остается верить, что их железные кони вскоре поедут по качественным Орловским дорогам. 



Всеволод Трифонов
31 июля 2018 года

 


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