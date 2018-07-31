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вторник
31.07.2018
21:23:55
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Орловские полицейские призывают граждан не пользоваться услугами уличных «целителей»Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников органов внутренних дел, некоторые орловцы, в первую очередь пожилые люди, продолжают верить мошенникам.
В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что в дежурную часть ОП №2 по Заводскому району Орлу обратилась пожилая женщина. Она пояснила, что неизвестные ей гражданки, путем обмана, завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 250 тысяч рублей. Потенциальную жертву мошенницы встретили на улице Черкасской. Одна из женщин рассказала потерпевшей, что на ней порча и предложила помощь в исцелении. Для проведения специального обряда лже-целительница попросила принести все имеющиеся у пенсионерки денежные средства, обещая после обряда их вернуть. Потерпевшая видела, как женщина поместила купюры в пакет, затем незнакомка попросила ее отвернуться. После этого злоумышленница отдала ей пакет. Обнаружить пропажу денег заявительница смогла только после того, как лже-целительницы скрылись.
С подобным заявлением в дежурную часть обратилась пенсионерка 1939 года рождения, которая за снятие якобы наведенной на нее порчи передала мошенницам 280 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Полицейские напоминают, что в роли доброжелательниц чаще всего выступают немолодые женщины, способные вызвать максимум доверия. Выбирая жертву, они играют на ее страхах, отчаянии и волнении за свою жизнь и жизнь близких. Сотрудники полиции убедительно рекомендуют регулярно напоминать пожилым родственникам типичные схемы работы мошенниц и убеждать никогда не давать денежные средства незнакомым.
Адреса и телефоны, по которым следует обращаться, если вы стали свидетелем преступления или происшествия:
УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части - 43-36-22, 45-85-52;
ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу: ул. Комсомольская, 31, тел. дежурной части - 76-26-40;
УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части - 02, 43-32-32.
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