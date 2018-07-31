Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
31.07.2018
21:23:55
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловские полицейские призывают граждан не пользоваться услугами уличных «целителей»

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников органов внутренних дел, некоторые орловцы, в первую очередь пожилые люди, продолжают верить мошенникам.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что в дежурную часть ОП №2 по Заводскому району Орлу обратилась пожилая женщина. Она пояснила, что неизвестные ей гражданки, путем обмана, завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 250 тысяч рублей. Потенциальную жертву мошенницы встретили на улице Черкасской. Одна из женщин рассказала потерпевшей, что на ней порча и предложила помощь в исцелении. Для проведения специального обряда лже-целительница попросила принести все имеющиеся у пенсионерки денежные средства, обещая после обряда их вернуть. Потерпевшая видела, как женщина поместила купюры в пакет, затем незнакомка попросила ее отвернуться. После этого злоумышленница отдала ей пакет. Обнаружить пропажу денег заявительница смогла только после того, как лже-целительницы скрылись.
 
С подобным заявлением в дежурную часть обратилась пенсионерка 1939 года рождения, которая за снятие якобы наведенной на нее порчи передала мошенницам 280 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
 
Полицейские напоминают, что в роли доброжелательниц чаще всего выступают немолодые женщины, способные вызвать максимум доверия. Выбирая жертву, они играют на ее страхах, отчаянии и волнении за свою жизнь и жизнь близких. Сотрудники полиции убедительно рекомендуют регулярно напоминать пожилым родственникам типичные схемы работы мошенниц и убеждать никогда не давать денежные средства незнакомым.
Адреса и телефоны, по которым следует обращаться, если вы стали свидетелем преступления или происшествия:
 
УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части - 43-36-22, 45-85-52;
 
ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу: ул. Комсомольская, 31, тел. дежурной части - 76-26-40;
 
УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части - 02, 43-32-32.



Орловское Информбюро
31 июля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта