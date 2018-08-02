Новости версия для печати Железнодорожному вокзалу станции Орёл – 150 лет Полтора века тому назад, 2 августа 1868 года жители Орловщины услышали первый гудок паровоза. Произошло это в Покровской Слободе. С того времени жизнь Орла неразрывно связана с железной дорогой.



Тогда же возвели и здание железнодорожного вокзала. Во время Великой Отечественной войны, захватчики организовали в нем склад горючих материалов. Несколько раз здание вокзала взрывали, а восстановили уже в послевоенное время. Сегодня, как и тогда, железнодорожный вокзал, это главные ворота города. От орловского железнодорожного вокзала отходят поезда дальнего следования, транзитные и пригородные. На данный момент комфорт гостям и жителям Орла обеспечивают более 50 сотрудников вокзала. Сергей Логвинов, начальник железнодорожного вокзала станции Орел: «Мы не только продолжаем сохранять добрые традиции, продолжаем созидать. Мы делаем все возможное для улучшения качества обслуживания пассажиров».





Анна Вайсергисер

2 августа 2018 года







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