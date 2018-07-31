Новости версия для печати В Орле в результате совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД арестовано три автомобиля должников В последних числах июля в Орле и Орловском районе прошли совместные рейды судебных приставов-исполнителей УФССП России по Орловской области и сотрудников ГИБДД УМВД России по Орловской области. Эффективное взаимодействие принесло свои плоды.



В итоге проверено более 300 граждан на предмет наличия задолженности по исполнительным документам, произведено 8 арестов имущества должников, в том числе 3 автомобиля.



Самостоятельно проверить имеющуюся задолженность можно с помощью Интернет - ресурса Через переносные терминалы должниками оплачена задолженность по обязательным платежам в бюджет более 90 тысяч рублей.Самостоятельно проверить имеющуюся задолженность можно с помощью Интернет - ресурса «Банк данных исполнительных производств» Приставы напоминают, что оплатить долги по исполнительному производству можно через Интернет, используя большое количество платежных систем и портал Госуслуг . Также можно распечатать квитанцию об оплате и погасить задолженность через кредитные организации Орловской области, в отделениях ФГУП «Почта России».





Орловское Информбюро

31 июля 2018 года







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