В Орле в результате совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД арестовано три автомобиля должников

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вторник
31.07.2018
21:23:51
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В Орле в результате совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД арестовано три автомобиля должниковВ последних числах июля в Орле и Орловском районе прошли совместные рейды судебных приставов-исполнителей УФССП России по Орловской области и сотрудников ГИБДД УМВД России по Орловской области. Эффективное взаимодействие принесло свои плоды.
В итоге проверено более 300 граждан на предмет наличия задолженности по исполнительным документам, произведено 8 арестов имущества должников, в том числе 3 автомобиля.
Через переносные терминалы должниками оплачена задолженность по обязательным платежам в бюджет более 90 тысяч рублей.
Самостоятельно проверить имеющуюся задолженность можно с помощью Интернет - ресурса «Банк данных исполнительных производств».
Приставы напоминают, что оплатить долги по исполнительному производству можно через Интернет, используя большое количество платежных систем и портал Госуслуг. Также можно распечатать квитанцию об оплате и погасить задолженность через кредитные организации Орловской области, в отделениях ФГУП «Почта России».
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