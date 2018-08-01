1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

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среда
1.08.2018
16:19:24
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1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войнеЛишь каждый второй из мобилизованных вернулся домой живым и невредимым. Этой дате посвящена выставка в областной библиотеке имени Ивана Бунина.
Большой интерес представляют публикации отдельных глав книги Сергея Куличкова "Первая мировая" в газете "Красная звезда". На создание книги об особо спорных моментах, связанных с событиями и персоналиями войны, автора подтолкнула мысль о незаслуженно забытых героях Мазурских болот, Карпатских перевалов, Сарыкамыша, Моонзунда.
Сегодня мало кто помнит имена: Петр Черкасов, Мария Бочкарева, Козьма Крючков, Петр Нестеров, Антонина Пальшина, Римма Иванова. Единицы знают о том подвиге, который они и многие другие совершили ради России, ради жизни будущих поколений.
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