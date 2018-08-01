Мценск получит статус территории опережающего социально-экономического развития

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среда
1.08.2018
16:18:51
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Мценск получит статус территории опережающего социально-экономического развитияВ течение 10 лет в Мценске планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму 5 млрд рублей и создать 996 новых рабочих мест, сообщает информационный портал Орловской области.
В настоящее время заключены соглашения о намерениях по реализации пяти инвестиционных проектов. Объем инвестиций составит 4,7 млрд рублей, число создаваемых рабочих мест – 286.
Проект постановления Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» опубликован на федеральном портале проектов НПА. На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. Дата окончания общественного обсуждения - 11 августа 2018 г.
Проект постановления разработан в соответствии с заявкой врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), согласованной с главой города Мценска Андреем Беляевым.
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