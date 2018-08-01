Новости версия для печати Мценск получит статус территории опережающего социально-экономического развития В течение 10 лет в Мценске планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму 5 млрд рублей ‎и создать 996 новых рабочих мест, сообщает информационный портал Орловской области.



В настоящее время заключены соглашения о намерениях по реализации ‎пяти инвестиционных проектов. Объем инвестиций составит ‎4,7 млрд рублей, число создаваемых рабочих мест – 286. Проект постановления Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» опубликован на федеральном портале проектов НПА. На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. Дата окончания общественного обсуждения - 11 августа 2018 г. Проект постановления разработан в соответствии с заявкой врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), согласованной с главой города Мценска Андреем Беляевым.











Орловское Информбюро

1 августа 2018 года







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