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В Орловской области разработают единую схему организации транспортного обслуживания

В адрес областного правительства всё чаще поступают жалобы от жителей районов, о том, что сидячих мест в автобусах становится всё меньше. Перевозчики переходят на новые машины, вместительность которых, по сравнению с привычными автобусами ПАЗ – ниже.

Теперь властям предстоит пересмотреть договоры с перевозчиками. Тем, кто данное обстоятельство не прописывал в соглашении, придётся вернуться к старым автобусам.

Сегодня на межрайонной сети области работает 135 маршрутов, 96 – пригородные, 39 – междугородные. Всего в таких пассажироперевозках задействовано 328 машин.