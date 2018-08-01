В Орловской области разработают единую схему организации транспортного обслуживания

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среда
1.08.2018
16:18:52
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В Орловской области разработают единую схему организации транспортного обслуживанияПод особый контроль сейчас попали междугородные перевозки. О том, что на таких маршрутах пассажирам приходится ездить стоя, говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
В адрес областного правительства всё чаще поступают жалобы от жителей районов, о том, что сидячих мест в автобусах становится всё меньше. Перевозчики переходят на новые машины, вместительность которых, по сравнению с привычными автобусами ПАЗ – ниже.
Теперь властям предстоит пересмотреть договоры с перевозчиками. Тем, кто данное обстоятельство не прописывал в соглашении, придётся вернуться к старым автобусам.
Сегодня на межрайонной сети области работает 135 маршрутов, 96 – пригородные, 39 – междугородные. Всего в таких пассажироперевозках задействовано 328 машин.
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