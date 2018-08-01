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В Орловской области в ДТП пострадал мотоциклист не имеющий прав

Во вторник вечером на автодороге «Болхов-Новосиль» водитель мотоцикла не имея права управления, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. В результате допустил столкновение. Водитель впереди движущегося транспортного средства скрылся с места ДТП. Водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения.

В ГИБДД отмечают, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области