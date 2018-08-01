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Выборы 2018

В 11 часов начнётся жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени на досрочных выборах Губернатора Орловской области на телеканалах «Россия», «Россия 24» и «Радио России. Орел».

В этот же день, 7 августа, но уже в 14 часов пройдет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах по дополнительным выборам депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов по одномандатному избирательному округу №20 .