Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Кому каникулы, а кому карантин. Почему маленьких жителей поселка Стальной Конь родители боятся выпускать на улицу? - По дружбе – под статью. Дело бывшего начальника ГИБДД Должанского района передано в суд. - Новый статус старинному городу. Мценск может стать территорией опережающего социально-экономического развития. - Прописано в памяти – кровью погибших. В Орле представили сборник воспоминаний свидетелей самой страшной войны.



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Вести-Орёл

1 августа 2018 года







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