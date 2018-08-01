Новости версия для печати Бывший начальник ГИБДД Должанского района Орловской области предстанет перед судом Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. В региональном следственном комитете завершено расследование уголовного дела.



Следствием установлено, что «страж порядка», действуя в интересах своего знакомого, сфальсифицировал административные материалы о дорожно-транспортном происшествии. И незаконно освободил своего знакомого от административной ответственности. Теперь его судьбу решит суд.





Татьяна Напольских

1 августа 2018 года







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