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В библиотеке им. Пришвина состоялась презентация шестого выпуска электронного издания «Мы не в праве их забыть»

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны рассказывают о том, что им пришлось пережить в то страшное время.

Какие чувства переполняли их в далеком июне 1941 года, что пришлось пережить, о чем мечтали и как встретили победный май? Презентация видеогалереи защитников Отечества «Мы не в вправе их забыть» в библиотеке им. Пришвина реализуется с 2003 года. Уже записано пять выпусков электронных изданий, созданы более 30 видеозаписей об участниках войны.
Татьяна Трунова, заместитель директора Орловской областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина: «Сегодня мы представляем шестой диск издания. На нем записаны воспоминания шести ветеранов, которые присутствуют на сегодняшней встрече. Они расскажут ребятам о тех событиях и ответят на вопросы».
Рассказывали так, что сердце замирало.
Юрий Кушелев, ветеран Великой Отечественной войны: «Многое было в Орловской наступательной операции впервые. Впервые был использован момент наступления наших танковых частей с пехотой не после артподготовки, а на завершающем этапе, с последним огневым валом. Когда огневой удар переносился по вторым эшелонам и тылам противника. В этот период передовые части 25-го танкового корпуса шли в наступление. Спустя 4 дня, с участием войск Брянского фронта они разгромили мощную танковую группировку противника».
В страшном сорок первом, Юрию Васильевичу было 14. Мальчишка, у которого впереди целая жизнь… Было ли страшно ему – отвечает не задумываясь: «Рядом были очень опытные бойцы и командиры. Страшно не было. Под конец войны был значительный перевес на стороне Советской армии. Немцы морально были подавлены, хотя сопротивлялись в ряде случаев отчаянно».
 
И пусть сейчас разгар каникул, школьники на встречу с ветеранами пришли с удовольствием. Многие из которых прочли стихотворения для ветеранов. 
 
Никита Дугин юнармеец. Он уже решил, что жизнь свою свяжет с защитой Родины. Планирует поступать в военно–морскую академию. Сегодня пришел с единственным желанием сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо.
 
Стрелки часов не остановить. К сожалению, с каждым годом тех, кто подарил нашей стране Победу, становится все меньше. 



Юлия Опанасюк
1 августа 2018 года

 


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