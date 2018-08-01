Новости версия для печати В библиотеке им. Пришвина состоялась презентация шестого выпуска электронного издания «Мы не в праве их забыть» Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны рассказывают о том, что им пришлось пережить в то страшное время.



Какие чувства переполняли их в далеком июне 1941 года, что пришлось пережить, о чем мечтали и как встретили победный май? Презентация видеогалереи защитников Отечества «Мы не в вправе их забыть» в библиотеке им. Пришвина реализуется с 2003 года. Уже записано пять выпусков электронных изданий, созданы более 30 видеозаписей об участниках войны. Татьяна Трунова, заместитель директора Орловской областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина: «Сегодня мы представляем шестой диск издания. На нем записаны воспоминания шести ветеранов, которые присутствуют на сегодняшней встрече. Они расскажут ребятам о тех событиях и ответят на вопросы». Рассказывали так, что сердце замирало. Юрий Кушелев, ветеран Великой Отечественной войны: «Многое было в Орловской наступательной операции впервые. Впервые был использован момент наступления наших танковых частей с пехотой не после артподготовки, а на завершающем этапе, с последним огневым валом. Когда огневой удар переносился по вторым эшелонам и тылам противника. В этот период передовые части 25-го танкового корпуса шли в наступление. Спустя 4 дня, с участием войск Брянского фронта они разгромили мощную танковую группировку противника». В страшном сорок первом, Юрию Васильевичу было 14. Мальчишка, у которого впереди целая жизнь… Было ли страшно ему – отвечает не задумываясь: «Рядом были очень опытные бойцы и командиры. Страшно не было. Под конец войны был значительный перевес на стороне Советской армии. Немцы морально были подавлены, хотя сопротивлялись в ряде случаев отчаянно». И пусть сейчас разгар каникул, школьники на встречу с ветеранами пришли с удовольствием. Многие из которых прочли стихотворения для ветеранов. Никита Дугин юнармеец. Он уже решил, что жизнь свою свяжет с защитой Родины. Планирует поступать в военно–морскую академию. Сегодня пришел с единственным желанием сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо. Стрелки часов не остановить. К сожалению, с каждым годом тех, кто подарил нашей стране Победу, становится все меньше.





Юлия Опанасюк

1 августа 2018 года







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