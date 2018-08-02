Новости версия для печати Сегодня в Орле начался громкий судебный процесс На скамье подсудимых бывший руководитель муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги», бывший начальник городского УКХ – Екатерина Стрелец. Её обвиняют в получении взятки.



Только на то, чтобы зачитать материалы дела, ушло несколько часов. Всего пять эпизодов. Общая сумма перешагнула за полмиллиона рублей. Как считает обвинение, деньги переводились в электронном виде на банковские карты за возможность заключать контракты. Защита Екатерины Стрелец пока комментариев не дает.





Анна Вайсергисер

1 августа 2018 года







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