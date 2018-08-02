Новости версия для печати В областном центре открылась выставка орловских художников, посвященная освобождению Орла Полтора десятка работ, живопись, графика и коллажи выполнены почётными академиками Российской академии художеств Гиви Калмахелидзе и Анатолием Костяниковым. Выставка является частью масштабного проекта «И все-таки мы победили».



Экспозиция открылась в холле перед Круглым залом в администрации Орловской области. «Орловщина воспитала не только большое число великих писателей и поэтов, здесь работают замечательные талантливые художники, − отметил на открытии выставки глава региона Андрей Клычков. – Выставка пропитана патриотическим настроением, а значит, актуальна для нас не только в период больших праздничных дат». Анатолий Костяников, Заслуженный художник России, почётный академик Российской академии художеств: «В наш город приедут гости из столицы, из разных регионов страны. Они должны увидеть, что здесь в Орле, свято чтут и помнят великий подвиг наших дедов и отцов».





Надежда Невматулина

1 августа 2018 года







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