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Спасатели ежедневно проводят рейды на водных объектах Орловщины

Во время патрулирования инспекторы МЧС проводят профилактические беседы с отдыхающими, раздают памятки, рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим на воде.

Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах: «К сожалению не все граждане прислушиваются к нашим словам. Всё равно продолжают купаться в запрещённых местах. Часто отдыхают на водоемах в состоянии алкогольного опьянения». 
Один из последних несчастных случаев на воде произошел днем 26 июня. В «Силикатном» пруду утонул мужчина. За этот летний сезон водоем регулярно забирает жизни людей.
 
«Вчера тут двое были. Они выпили бутылку водки на двоих и полезли в воду. Я говорю им: ребята, тут буквально месяц назад вытащили человека, я даже МЧС сам вызывал. Они махнули рукой, и все равно полезли», - рассказывают очевидцы.
 
Соблюдать достойное поведение нужно в любом состоянии. На водоеме это очень важно. На летних каникулах много детей отдыхает у воды. Городской пляж даже в будний день пользуется популярностью у горожан. Для юных орловцев есть отдельная территория, спасатели и полиция здесь следят за каждым маленьким пловцом.
 
Как выяснилось, дети знают о безопасности больше чем взрослые, которые даже в присутствии сотрудников МЧС и полиции не стесняются заплывать за буйки.
 
Спасатели побывали не только на городском пляже. На катере прошли вдоль Оки. Отдыхающих ждать не пришлось, люди активно принимают водные процедуры. Очень важно понимать, что запрет на купание в определенном месте, это не просто так. Если висит табличка, значит, на то есть причины. 
 
Безусловно, вода поможет спастись от жары. Но, не все места на Оке безопасны для купания. И чтобы потом не спасаться от воды, купайтесь только на оборудованных пляжах.
 





Всеволод Трифонов
1 августа 2018 года

 


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