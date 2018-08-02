Новости версия для печати Ветеранам в Орловской области уделяется повышенное внимание Как от простых граждан, так и от представителей власти. Сегодня в гостях у одного из фронтовиков, Константина Широпятова, побывал председатель облсовета Леонид Музалевский.



Когда фашистские войска напали на Советский Союз, Константину Ионовичу было всего 15 лет. В ноябре 1941 года его родной посёлок Красный уже был оккупирован. Захватчики угнали всю молодёжь. Освобождение пришло только в феврале 1943-го, и Константин Ионович сразу был призван в Красную Армию. 17-летний мальчишка получил тяжёлое ранение в первом же бою. Дальше госпиталь, полгода восстановления, и обратно на фронт. Зенитчиком он дошёл до Берлина. Председатель облсовета Леонид Музалевский вручил ветерану Почётную грамоту, подарки и цветы.





Антон Киселёв

1 августа 2018 года







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