Новости версия для печати Портреты ветеранов-освободителей появились на аллее перед орловским Городским парком Через несколько дней орловцы будут праздновать 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ветеранов-освободителей Орловщины, которые сейчас живут среди нас, осталось совсем немного. Фотографы решили сделать ветеранам подарок, фотовыставку портретов «Они освобождали Орёл...».



За плечами каждого из героев подвиги, которые помогли Красной армии изгнать захватчиков из Орла. Но предстоящее 75-летие освобождения Орла отметят всего 21 ветеран-освободитель, столько их сегодня осталось в нашем городе. Фотографы на вечную память запечатлели каждого и посвятили героям выставку, которая открылась сегодня в городской администрации. Побывать на выставке могут все желающие, причём для этого не обязательно посещать администрацию Орла, портреты ветеранов размещены на аллее, ведущей от площади им. Ленина к Городскому парку культуры и отдыха.





Антон Киселёв

1 августа 2018 года







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