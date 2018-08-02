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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с жителями Советского района Орла

В основном, конечно, жителей волнует вопрос ремонта дорог и дворов. Врио губернатора рассказал, что в этом году по всей области обновляются 213 дворовых территорий, 75 их них в Орле.

Андрей Клычков подчеркнул, что сейчас в региональном правительстве прорабатывается проект комплексного подхода к созданию комфортной среды. Он будет включать в себя ремонт межквартальных проездов, выездов из дворов, укладку асфальтового покрытия в самих дворах, обустройство детских площадок и зон отдыха со скамейками, урнами, освещением и парковками. Сейчас администрация Орла составляет перечень дворов.

Фото пресс-службы администрации г. Орла

