Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с жителями Советского района Орла

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четверг
2.08.2018
16:02:36
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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с жителями Советского района ОрлаВопросы как всегда разные. От проблемы в сфере ЖКХ до культуры.
В основном, конечно, жителей волнует вопрос ремонта дорог и дворов. Врио губернатора рассказал, что в этом году по всей области обновляются 213 дворовых территорий, 75 их них в Орле.
Андрей Клычков подчеркнул, что сейчас в региональном правительстве прорабатывается проект комплексного подхода к созданию комфортной среды. Он будет включать в себя ремонт межквартальных проездов, выездов из дворов, укладку асфальтового покрытия в самих дворах, обустройство детских площадок и зон отдыха со скамейками, урнами, освещением и парковками. Сейчас администрация Орла составляет перечень дворов.
Фото пресс-службы администрации г. Орла
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