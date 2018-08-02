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В Москве пройдут Дни Орловской области

Во вторник в столице состоялась пресс-конференция, на которой была представлена программа мероприятий.

На вопросы журналистов ответили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучковруководитель Администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов, и. о. начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, сообщает информационный портал Орловской области. 
«Орловская область – это край, богатый своим культурным, историческим наследием, туристическим, инвестиционным потенциалом. У нас давние и добрые отношения. С нетерпением ждем приезда орловских коллег и надеемся, что подготовленная программа понравится москвичам и гостям нашего города»,  – обратился к присутствующим Виталий Сучков
Как сообщил Виталий Сучков, жители Москвы заинтересованны в знакомстве с орловской продукцией. Такая возможность у москвичей уже есть. По инициативе врио Губернатора Андрея Клычкова, павильон области успешно работает на площадке Агрокомплекса «ФУД СИТИ».
 
Экономический и культурный потенциал Орловской области в Москве будет представлен 9 и 10 августа на нескольких площадках.
 
Программа Дней стартует 9 августа.
 
А в 2019 году запланировано проведение ответных Дней Москвы в Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Орловское Информбюро
2 августа 2018 года

 


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