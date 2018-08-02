Новости версия для печати В Москве пройдут Дни Орловской области Во вторник в столице состоялась пресс-конференция, на которой была представлена программа мероприятий.



руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков, руководитель Администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов, и. о. начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, На вопросы журналистов ответили сообщает информационный портал Орловской области. «Орловская область – это край, богатый своим культурным, историческим наследием, туристическим, инвестиционным потенциалом. У нас давние и добрые отношения. С нетерпением ждем приезда орловских коллег и надеемся, что подготовленная программа понравится москвичам и гостям нашего города», – обратился к присутствующим Виталий Сучков. Как сообщил Виталий Сучков, жители Москвы заинтересованны в знакомстве с орловской продукцией. Такая возможность у москвичей уже есть. По инициативе врио Губернатора Андрея Клычкова, павильон области успешно работает на площадке Агрокомплекса «ФУД СИТИ». Экономический и культурный потенциал Орловской области в Москве будет представлен 9 и 10 августа на нескольких площадках. Программа Дней стартует 9 августа. А в 2019 году запланировано проведение ответных Дней Москвы в Орловской области. Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

2 августа 2018 года







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