В Москве пройдут Дни Орловской области

|
|
В Москве пройдут Дни Орловской областиВо вторник в столице состоялась пресс-конференция, на которой была представлена программа мероприятий.
На вопросы журналистов ответили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков
, руководитель Администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов
, и. о. начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева
, сообщает
информационный портал Орловской области.
«Орловская область – это край, богатый своим культурным, историческим наследием, туристическим, инвестиционным потенциалом. У нас давние и добрые отношения. С нетерпением ждем приезда орловских коллег и надеемся, что подготовленная программа понравится москвичам и гостям нашего города», – обратился к присутствующим Виталий Сучков.
Как сообщил Виталий Сучков, жители Москвы заинтересованны в знакомстве с орловской продукцией. Такая возможность у москвичей уже есть. По инициативе врио Губернатора Андрея Клычкова, павильон области успешно работает на площадке Агрокомплекса «ФУД СИТИ».
Экономический и культурный потенциал Орловской области в Москве будет представлен 9 и 10 августа на нескольких площадках.
Программа Дней стартует 9 августа.
А в 2019 году запланировано проведение ответных Дней Москвы в Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области