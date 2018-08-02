Новости версия для печати Третьего августа участники военно-исторического тура «Всегда Великая Победа» сделают остановку в Орле Сегодня от Мемориала городов воинской славы на Поклонной горе стартовал четырехдневный военно-исторический тур «Всегда Великая Победа», посвященный 75-летию победы в Курской битве. В составе делегации 45 человек. Среди них ветераны военной службы, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей.



Делегация планирует посетить Чехов, Тулу, Курск, Яковлево, Прохоровское поле, Белгород, Елец и другие города. Всего по плану 12 остановок. В Орле участники акции пробудут несколько часов, за это время посетят военные захоронения, запланирована и экскурсия по Орловскому военно-историческому музею.





Анна Вайсергисер

2 августа 2018 года







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