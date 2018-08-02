Новости версия для печати Расчеты за питание в детских садах и школах Орла стали поводом для прокурорской проверки и возбуждения уголовного дела Информация появилась сегодня на официальном сайте прокуратуры Орловской области.



Установлено , что администрация города задолжала поставщикам питания. Сумма причиненного ущерба составила 119 млн. рублей. В результате, поставщики были лишены возможности своевременно выплачивать заработную плату своим работникам. Возбуждено уголовное дело по статьям халатность и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб. Прокуратурой Советского района в адрес главы администрации Орла внесено представление.





Татьяна Напольских

2 августа 2018 года







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