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С начала года в Орловской области зафиксировано 48 случаев бешенства у животных

Случаи бешенства выявлены в Урицком районе, где от смертельного вируса пали две кошки и лиса. В Мценском, Хотынецком и Залегощенском районах – по одной кошке, в Болховском районе пострадала собака.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, в целях профилактики бешенства у домашних животных не забывайте вовремя вакцинировать своих питомцев, даже если ваша кошка или собака не выходит на улицу.

Во время прогулок с собакой используйте поводок и не позволяйте псу играть с бездомными собаками. Спускайте собаку с поводка только в специальных огороженных зонах, предназначенных для выгула собак.

Бешенство – это смертельное заболевание, общее для животных и человека, и летальный исход неизбежен. Но если вовремя обратиться за медицинской помощью, то вероятность заражения существенно снижается. В случае укуса обработайте рану. Промойте её под струёй воды в течение как минимум 15 минут. Используйте мыло. Обработайте края раны 5% настойкой йода. Наложите стерильную повязку и немедленно обратитесь к врачу.