В Железнодорожном районе Орла наградили победителей городского конкурса

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четверг
2.08.2018
16:02:19
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В Железнодорожном районе Орла наградили победителей городского конкурсаВ Железнодорожном районе в конкурсе приняли участие 4 многоквартирных дома в номинации «Лучший дом», 5 дворовых территорий в номинации «Лучшая дворовая территория», 5 улиц частного сектора в номинация «Лучшая улица» и 3 подъезда в номинации «Лучший подъезд».
Поздравить горожан с победой в конкурсе и Днем празднования 75-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков пришли городские власти.
По итогам конкурса лучшим домом Железнодорожного района признан дом №2 по улице Тульской. Лучшая дворовая территория у дома №31 по 4-й Курской.
Обладателям первых мест торжественно вручили табличку «Дом (подъезд, дворовая территория, улица) образцового содержания».
Фото пресс-службы администрации г. Орла.
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