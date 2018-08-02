Новости версия для печати В Железнодорожном районе Орла наградили победителей городского конкурса В Железнодорожном районе в конкурсе приняли участие 4 многоквартирных дома в номинации «Лучший дом», 5 дворовых территорий в номинации «Лучшая дворовая территория», 5 улиц частного сектора в номинация «Лучшая улица» и 3 подъезда в номинации «Лучший подъезд».



Поздравить горожан с победой в конкурсе и Днем празднования 75-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков пришли городские власти. По итогам конкурса лучшим домом Железнодорожного района признан дом №2 по улице Тульской. Лучшая дворовая территория у дома №31 по 4-й Курской. Обладателям первых мест торжественно вручили табличку «Дом (подъезд, дворовая территория, улица) образцового содержания».

Фото пресс-службы администрации г. Орла.







Орловское Информбюро

2 августа 2018 года







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