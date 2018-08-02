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3 августа в центре Орла запретят движение и стоянку транспортных средств

3 августа с 11:00 до 17:00 будет запрещено движение транспортных средств на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора, на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской)

С 6:00 3 августа до 21:00 4 августа будет запрещено движение на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской).

3 августа на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская года) и на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина с 00:00 до 18:00 будет запрещена стоянка транспортных средств .