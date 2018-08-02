Сегодня в Орле начались митинги памяти

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четверг
2.08.2018
16:01:37
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Сегодня в Орле начались митинги памятиОрловцы возложили цветы к подножию памятника генералу Леонтию Гуртьеву. И еще раз сказали «спасибо» живущим среди нас ветеранам. Мероприятия посвящены одной из самых важных дат в истории города – Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
С тех пор прошло 75 лет. Невозможно забыть о цене, заплаченной за сегодняшнее мирное небо. Только в нашем регионе сто тысяч погибших, триста тысяч раненых советских солдат и офицеров. Им низкий поклон от потомков.
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