Новости версия для печати Сегодня в Орле начались митинги памяти Орловцы возложили цветы к подножию памятника генералу Леонтию Гуртьеву. И еще раз сказали «спасибо» живущим среди нас ветеранам. Мероприятия посвящены одной из самых важных дат в истории города – Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков.



С тех пор прошло 75 лет. Невозможно забыть о цене, заплаченной за сегодняшнее мирное небо. Только в нашем регионе сто тысяч погибших, триста тысяч раненых советских солдат и офицеров. Им низкий поклон от потомков.





Анна Боева

2 августа 2018 года







На главную страницу





