Новости версия для печати Сегодня в Орловской области с официальным визитом находится полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев Свое знакомство с регионом Игорь Щёголев начал с православного Центра Вятский Посад, который известен далеко за пределами нашей области.



Для гостя провели экскурсию по территории Центра, познакомили с работой православной артели и показали гимназию, где с 1 сентября за парты сядут 80 детей.





Анна Боева

2 августа 2018 года







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