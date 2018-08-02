Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Это нужно живым. В Орле начались митинги памяти, посвященные 75 годовщине освобождения. - Долг платежом красен. Оплату школьного питания в Орле проверила прокуратура. В итоге два уголовных дела. - Заглянули в «закрома». Где будет храниться будущий урожай хлеба? Сотрудники Россельхознадзора проверили элеваторы. - Никто кроме них. Сегодня День ВДВ.

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Вести-Орёл

2 августа 2018 года







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