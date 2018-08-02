Новости версия для печати Дорога в школу должны быть безопасной Активисты ОНФ обратились в администрацию Орла с предложением оборудовать пешеходные переходы на перекрестке улиц 2-я Курская, Пушкина и Трамвайного переулка, рядом со школой №48 и спортивной школой №2.



Кроме того, общественники настаивают на установке ограждения и искусственных неровностей на пешеходном переходе вблизи школы №30. Активисты Народного фронта также отметили необходимость оборудования светофора на пересечении улиц Новикова и Полесской, где возникает вероятность ДТП из-за опасного перекрестка.





Татьяна Напольских

2 августа 2018 года







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