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В эти дни особенное отношение к орловским ветеранам, которые живут рядом с нами

Сегодня глава администрации Орла Александр Муромский побывал в гостях у ветерана войны Евгении Николаевны Розановой. Война прошлась «огненным катком» по её молодости. В сентябре 1943 года она ушла добровольцем в ряды Советской Армии. Участвовала в боевых действиях на Орловско-Курской дуге. Дошла до Чехии. Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За Победу над Германией», медалью «Маршала Жукова».

Несмотря на все тяготы, которые выпали на её жизненном пути, она поразила гостей своей жизнерадостностью, открытостью и гостеприимством.

Сейчас в Орле проживает 21 ветеран освобождавший Орел и Орловскую область от немецко-фашистских захватчиков.