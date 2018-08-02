Новости версия для печати В Орловской области предали земле останки 21 бойца Красной Армии Траурная церемония прошла в селе Красниково Кромского района. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои.



3 августа 1943 года село Красниково освободила 140 стрелковая дивизия 4-го формирования . В боях за населенный пункт дивизия потеряла свыше 500 человек убитыми и почти 1тыс. – ранеными. Останки советских воинов были найдены Орловской региональной общественной организацией «Военно-исторический поисковый клуб «Батальон» в ходе региональной акции «Вахта Памяти – 2018», сообщает информационный портал Орловской области. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

2 августа 2018 года







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