Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Знакомство с регионом. Орёл посетил полпред Президента в ЦФО.



- Никто кроме них. Сегодня город вместе со всей страной отметил день ВДВ.



- Мы пообщались с будущим военной элиты в центре «десантник».



- До 5 августа осталось 2 дня. Как Орёл уже отмечает это событие.



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Вести-Орёл

2 августа 2018 года







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