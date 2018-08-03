Губернаторский контроль проверил качество дорог в Орловском районе

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пятница
3.08.2018
19:30:55
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Губернаторский контроль проверил качество дорог в Орловском районеВ этом году на ремонт дорог в Орловском районе выделено около 74 млн. рублей. На эти средства ремонтируются дороги в п. Зареченский, д. Кондырева, д. Ивановское и с. Троицком.
Рабочая группа Губернаторского контроля во главе с руководителем Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денисом Блохиным проверила качество асфальтового покрытия. Ремонт на этих участках обошёлся бюджету почти в 40 млн. рублей. Была проверена толщина дорожных слоёв и соблюдение технологии укладки. Особое внимание было уделено обустройству обочин.
Глава области Андрей Клычков неоднократно подчёркивал необходимость жёсткого контроля качества ремонта, особо акцентируя внимание на недопустимости возвращения к завершенному ремонту.
Важен системный подход к делу и поэтапный переход от выполненных работ к ремонту других проблемных участков. Было дано поручение вести работу с подрядчиками по устранению недоделок, допущенных в процессе ремонтных работ, а не после сдачи объекта.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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