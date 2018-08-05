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Поздравление врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с 75-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые жители города Орла и Орловской области!





Дорогие ветераны!

5 августа мы отмечаем главный праздник героической Орловской земли – 75-ю годовщину освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков!

На протяжении всех веков своей истории Орловская земля, её жители не раз становилась участниками важнейших событий, определявших судьбу страны.

Летом 1943 года таким событием стала грандиозная битва на Орловско-Курской дуге. Она знаменовала собой завершение коренного перелома во всей Второй мировой войне.

В этот день ровно 75 лет назад над Орлом гордо вознеслось Красное знамя победы. А в столице нашей Родины Москве впервые с начала Великой Отечественной войны прогремели исторические залпы победного салюта, которые разнеслись

по всему миру.

Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение Орловщины. Сотни тысяч советских воинов остались лежать в орловской земле. Война унесла жизни тысяч мирных граждан, партизан и подпольщиков. Сложив свои головы за нашу свободу, они обрели истинное бессмертие в памяти потомков.

Орловцы встречают этот праздник с чувством особой гордости за родной край и произносят самые искренние слова благодарности в адрес ветеранов войны, тружеников тыла, поколения детей войны. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, огромная признательность за мужество, стойкость, самоотверженность, за великий нравственный урок любви к Родине!

Сегодня и всегда подвиги и свершения старшего поколения будут для нас наглядным примером истинного патриотизма, верности своему долгу и преданности Отечеству. Храня заветы героев, мы сделаем всё для устойчивого развития Орловской области, создания комфортной среды и повышения уровня жизни орловцев. Сумеем выполнить поставленные Президентом России В.В.Путиным стратегические задачи и внесём свой вклад в укрепление могущества нашей державы.

Орёл – город воинской славы, город Первого салюта, который, как путеводная звезда, как символ великих ратных побед, ведёт нас сквозь годы и десятилетия к новым свершениям во имя родного края, во имя России.

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра всем жителям Орловской области!



Врио губернатора Орловской области

А.Е. Клычков.