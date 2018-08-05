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воскресенье
5.08.2018
7:39:17
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Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с 75-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков
В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Оккупация немецко-фашистскими захватчиками - самая страшная страница в истории Орловской области.
Орловская земля в числе первых испытала на себе ужасы и лишения военного времени. Уже в первые дни войны здесь было объявлено военное положение, территория подверглась сокрушительным налетам вражеской авиации. Насилие и террор солдат вермахта по отношению к мирному населению стали примером абсолютной жестокости и бесчеловечности. Города и деревни лежали в руинах, Орел вошел в число наиболее пострадавших в годы войны советских городов.
Жители Орловщины дали достойный отпор нацистам - в области развернулось партизанское движение, показавшее всю мощь несломленного духа советского народа.
Многие месяцы здесь проходила линия фронта, велись ожесточенные бои, в которых советские бойцы проявляли беспримерные мужество и героизм.
Победа на Орловско-Курской дуге закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, занятые неприятелем земли были освобождены.
Мы всегда будем помнить, какую цену заплатили за эту победу наши деды и прадеды, сохраним память о воинах, отдавших свои жизни за Отечество.
Желаю всем счастья, добра, мира и процветания!
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко
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