Новости версия для печати Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с 75-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация немецко-фашистскими захватчиками - самая страшная страница в истории Орловской области. Орловская земля в числе первых испытала на себе ужасы и лишения военного времени. Уже в первые дни войны здесь было объявлено военное положение, территория подверглась сокрушительным налетам вражеской авиации. Насилие и террор солдат вермахта по отношению к мирному населению стали примером абсолютной жестокости и бесчеловечности. Города и деревни лежали в руинах, Орел вошел в число наиболее пострадавших в годы войны советских городов. Жители Орловщины дали достойный отпор нацистам - в области развернулось партизанское движение, показавшее всю мощь несломленного духа советского народа. Многие месяцы здесь проходила линия фронта, велись ожесточенные бои, в которых советские бойцы проявляли беспримерные мужество и героизм. Победа на Орловско-Курской дуге закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, занятые неприятелем земли были освобождены. Мы всегда будем помнить, какую цену заплатили за эту победу наши деды и прадеды, сохраним память о воинах, отдавших свои жизни за Отечество. Желаю всем счастья, добра, мира и процветания! Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко





Орловское Информбюро

5 августа 2018 года







На главную страницу





