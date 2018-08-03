Новости версия для печати Первый «взрослый» и самый важный документ получили 30 орловских подростков На торжественной церемонии вручения паспортов присутствовали те, кто принимал активное участие в городской жизни, занимал призовые места в конкурсах и олимпиадах.



Для них этот день постарались сделать незабываемым, выбрав и особую дату - 75-ю годовщину освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и знаковое место – военно-исторический музей. Вместе с паспортами юные орловцы получили памятные подарки.





Анна Вайсергисер

3 августа 2018 года







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