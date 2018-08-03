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В Орёл начали поступать поздравительные телеграммы

День освобождения - Этот триумф Красной Армии. Он стал воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев. В честь беспримерного подвига освободителей Орла и Белгорода в Москве прогремел первый, незабываемый салют. Бои за Орел во многом предопределили исход Курской битвы, стали важным этапом на пути к Великой Победе.

Сегодня Орёл гордо носит почетное звание Города воинской славы. Его жители бережно хранят память о героическом прошлом родного края, из поколения в поколение передают традиции беззаветного служения Отечеству. И конечно, в этот праздничный день особые, искренние слова благодарности - в адрес ветеранов.

Еще раз поздравляю вас, желаю мира и благополучия. Такими словами заканчивает свое поздравление Президент России Владимир Путин.