В Орёл начали поступать поздравительные телеграммы

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пятница
3.08.2018
19:31:07
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В Орёл начали поступать поздравительные телеграммыПоздравление с 75-й годовщиной освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков передал Президент России Владимир Путин.
В поздравлении говорится:
День освобождения - Этот триумф Красной Армии. Он стал воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев. В честь беспримерного подвига освободителей Орла и Белгорода в Москве прогремел первый, незабываемый салют. Бои за Орел во многом предопределили исход Курской битвы, стали важным этапом на пути к Великой Победе.
Сегодня Орёл гордо носит почетное звание Города воинской славы. Его жители бережно хранят память о героическом прошлом родного края, из поколения в поколение передают традиции беззаветного служения Отечеству. И конечно, в этот праздничный день особые, искренние слова благодарности - в адрес ветеранов.
Еще раз поздравляю вас, желаю мира и благополучия. Такими словами заканчивает свое поздравление Президент России Владимир Путин.
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