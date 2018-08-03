Новости версия для печати На мосту «Дружба» в Орле ограничат движение Во время капитального ремонта моста «Дружба», который соединяет улицы Розы Люксембург и 5-е Августа, работы будут выполняться без полного закрытия движения автотранспорта и пешеходов.



По информации начальника управления коммунальным хозяйством Орла Светланы Климовой, поочередно будет закрыта половина проезжей части моста от улицы Черкасская. Для пропуска транспорта, оставшийся участок проезда шириной шесть метров будет разделен на две полосы специальной разметкой для осуществления движения в противоположных направлениях. При этом скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Капитальный ремонт моста «Дружба» планируют завершить до 31 декабря 2019 года.





Орловское Информбюро

3 августа 2018 года







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