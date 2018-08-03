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Орел встретил участников военно-исторического тура «Всегда Великая Победа»

Автопробег «Всегда Великая Победа» стартовал накануне из Москвы. Участники тура - ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, жители Городов воинской славы и студенты из пяти регионов России. Накануне они останавливались у мемориала в поселке Первый Воин под Мценском, где почтили память павших в боях за Орловщину красноармейцев.

Маршрут, длинной в 1700 километров проходит через два Города-героя – Москву и Тулу, и пять Городов воинской славы – Курск, Белгород, Воронеж, Елец и Орел.